В Одессе и Харькове прогремели взрывы, повреждён объект инфраструктуры
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На юге Украины в Одессе повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель местной областной военной администрации Олег Кипер.
Детали случившегося пока не раскрываются. Известно лишь, что в течение среды в черте города неоднократно объявлялась воздушная тревога, а местные жители слышали серию громких хлопков.
Тем временем на востоке страны, в Харькове, также произошел взрыв. Информацию об этом распространило издание «Общественное. Новости».
Напомним, в Киеве продолжаются взрывы на фоне воздушной тревоги, которая звучит практически непрерывно с ночи, и по меньшей мере семь раз включалась сирена. А в ночь на 8 июля ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами и дронами. Украинские военные сообщили, что ни одна из пяти ракет не была сбита, однако им удалось перехватить 139 беспилотников.
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