В Одессе и Харькове прогремели взрывы, повреждён объект инфраструктуры

На юге Украины в Одессе повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель местной областной военной администрации Олег Кипер.

Детали случившегося пока не раскрываются. Известно лишь, что в течение среды в черте города неоднократно объявлялась воздушная тревога, а местные жители слышали серию громких хлопков.

Тем временем на востоке страны, в Харькове, также произошел взрыв. Информацию об этом распространило издание «Общественное. Новости».