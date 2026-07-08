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8 июля, 17:35

В Одессе и Харькове прогремели взрывы, повреждён объект инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

На юге Украины в Одессе повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель местной областной военной администрации Олег Кипер.

Детали случившегося пока не раскрываются. Известно лишь, что в течение среды в черте города неоднократно объявлялась воздушная тревога, а местные жители слышали серию громких хлопков.

Тем временем на востоке страны, в Харькове, также произошел взрыв. Информацию об этом распространило издание «Общественное. Новости».

Над Киевом поднимается чёрный дым после взрыва на фоне тревоги
Над Киевом поднимается чёрный дым после взрыва на фоне тревоги

Напомним, в Киеве продолжаются взрывы на фоне воздушной тревоги, которая звучит практически непрерывно с ночи, и по меньшей мере семь раз включалась сирена. А в ночь на 8 июля ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами и дронами. Украинские военные сообщили, что ни одна из пяти ракет не была сбита, однако им удалось перехватить 139 беспилотников.

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Анастасия Никонорова
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