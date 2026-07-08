ВСУ не сбили ни 1 баллистическую ракету РФ во время атаки на завод с «‎Фламинго»

В ночь на 8 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив баллистические ракеты и беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, атака отражалась авиацией, зенитно-ракетными войсками, подразделениями РЭБ и беспилотных систем, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, но в итоге ни одна из выпущенных ракет не была сбита.

По утверждению украинских военных, ВС РФ запустили пять баллистических ракет «Искандер-М» и С-400, а также две противорадарные ракеты Х-31П. При этом в ВСУ говорят о сбитии 139 дронов. Беспилотники типа Shahed, «Гербера», «Италмас» подавлялись на севере, юге и востоке страны. В результате ударов баллистические ракеты ВС РФ поразили четыре локации, ударные дроны — 11 локаций, а обломки сбитых БПЛА упали в 7 местах.