Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 05:10

Армия России разнесла завод для производства и хранения ракет ВСУ «‎Фламинго»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Минобороны России доложило о нанесении в ночь на 8 июля группового удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Объекты поразили высокоточным оружием наземного базирования в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре на территории РФ.

«В результате удара поражены: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго»» цех по сборке БПЛА большой и средней дальности», — перечислили уничтоженные цели в МО РФ.

Киев в огне и дыму: Появились катастрофические кадры после мощнейшей российской атаки
Киев в огне и дыму: Появились катастрофические кадры после мощнейшей российской атаки

Минобороны предупреждало, что Россия усилит удары по Украине в ответ на действия Киева и Запада. В ведомстве подчёркиваи, что наращивание поставок ВСУ беспилотников, ракет и боеприпасов, а также их применение против гражданских объектов на территории РФ будет компенсироваться. Так, в ночь на 6 июля Вооружённые силы России провели массированный удар высокоточным вооружением и ударными БПЛА по объектам ВСУ в Киеве и ряде регионов Украины. Подробности ночной атаки приведены в материале Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar