Армия России разнесла завод для производства и хранения ракет ВСУ «Фламинго»
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Минобороны России доложило о нанесении в ночь на 8 июля группового удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Объекты поразили высокоточным оружием наземного базирования в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре на территории РФ.
«В результате удара поражены: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго»» цех по сборке БПЛА большой и средней дальности», — перечислили уничтоженные цели в МО РФ.
Минобороны предупреждало, что Россия усилит удары по Украине в ответ на действия Киева и Запада. В ведомстве подчёркиваи, что наращивание поставок ВСУ беспилотников, ракет и боеприпасов, а также их применение против гражданских объектов на территории РФ будет компенсироваться. Так, в ночь на 6 июля Вооружённые силы России провели массированный удар высокоточным вооружением и ударными БПЛА по объектам ВСУ в Киеве и ряде регионов Украины. Подробности ночной атаки приведены в материале Life.ru.
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