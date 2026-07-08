Армия России разнесла завод для производства и хранения ракет ВСУ «‎Фламинго»

Минобороны России доложило о нанесении в ночь на 8 июля группового удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Объекты поразили высокоточным оружием наземного базирования в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре на территории РФ.