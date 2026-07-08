Над Киевом поднимается чёрный дым после взрыва на фоне тревоги

Чёрный дым поднимается над столицей Украины — на фоне воздушной тревоги в Киеве прозвучало несколько взрывов. Один из них вызвал сильный пожар, пишут местные СМИ. Что именно горит, пока неизвестно.

Последствия взрыва в Киеве на фоне налёта «Гераней». Видео © Telegram / «Киевский движ»

Напомним, украинские СМИ сообщили о налёте реактивных «Гераней» на Киев. Известно как минимум об одном взрыве.