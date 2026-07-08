В Киеве и четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога

Помимо Киева, предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Жителей призывают немедленно проследовать в укрытия и оставаться там до отбоя.

В ночь на 8 июля Армия России нанесла новый массированный удар по объектам на Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, ни одна из пяти запущенных баллистических ракет «Искандер-М» и С-400 не была сбита, они поразили четыре точки. Украинские военные утверждают, что перехватили 139 дронов. Беспилотники подавлялись на севере, юге и востоке страны, ударные БПЛА поразили 11 локаций, обломки сбитых упали в семи местах. Также сообщается о пуске двух противорадарных ракет Х-31П.