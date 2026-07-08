Сводка от 8 июля: ВС РФ нанесли удары по логистике и объектам транспорта ВСУ
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Вооружённые силы РФ в течение минувших суток поразили логистические центры, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры противника. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России 8 июля.
По данным ведомства, также атакованы склады с боеприпасами. Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.
В общей сложности поражение нанесено в 157 районах. Для атак применялись различные средства.
В военном ведомстве уточнили, что к выполнению задач привлекалась оперативно-тактическая авиация. Помимо неё, задействовали ударные беспилотные летательные аппараты.
Огонь вели ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ. Координированная работа позволила одновременно бить по целям в глубине обороны противника.
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