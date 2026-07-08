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8 июля, 09:28

Сводка от 8 июля: ВС РФ нанесли удары по логистике и объектам транспорта ВСУ

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Вооружённые силы РФ в течение минувших суток поразили логистические центры, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры противника. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России 8 июля.

По данным ведомства, также атакованы склады с боеприпасами. Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

В общей сложности поражение нанесено в 157 районах. Для атак применялись различные средства.

В военном ведомстве уточнили, что к выполнению задач привлекалась оперативно-тактическая авиация. Помимо неё, задействовали ударные беспилотные летательные аппараты.

Огонь вели ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ. Координированная работа позволила одновременно бить по целям в глубине обороны противника.

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Никита Никонов
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