В Киеве сообщили о взрывах на фоне налёта реактивных «Гераней»

В Киеве снова слышны взрывы. В городе объявлена воздушная тревога, сообщается о массовой атаке беспилотников.

Над столицей зафиксированы реактивные «Герани», пишет «Страна.ua». Очевидцы сообщают о как минимум одном взрыве в городе. Также известно о пролёте ещё двух БПЛА со стороны города Славутича. Информации о разрушениях пока не поступало.

Ранее в Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Жителей призывают срочно пройти в укрытия и оставаться там до отбоя.