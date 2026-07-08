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8 июля, 10:39

В Киеве сообщили о взрывах на фоне налёта реактивных «Гераней»

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В Киеве снова слышны взрывы. В городе объявлена воздушная тревога, сообщается о массовой атаке беспилотников.

Над столицей зафиксированы реактивные «Герани», пишет «Страна.ua». Очевидцы сообщают о как минимум одном взрыве в городе. Также известно о пролёте ещё двух БПЛА со стороны города Славутича. Информации о разрушениях пока не поступало.

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Ранее в Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Жителей призывают срочно пройти в укрытия и оставаться там до отбоя.

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Наталья Афонина
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