В Киеве сообщили о взрывах на фоне налёта реактивных «Гераней»
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В Киеве снова слышны взрывы. В городе объявлена воздушная тревога, сообщается о массовой атаке беспилотников.
Над столицей зафиксированы реактивные «Герани», пишет «Страна.ua». Очевидцы сообщают о как минимум одном взрыве в городе. Также известно о пролёте ещё двух БПЛА со стороны города Славутича. Информации о разрушениях пока не поступало.
Ранее в Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Жителей призывают срочно пройти в укрытия и оставаться там до отбоя.
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