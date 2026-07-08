С начала 2024 года Украина мобилизовала около 1 млн человек и потратила на это 1,12 трлн гривен или $26,9 млрд, подсчитали в RT. По данным издания, почти каждая пятая гривна Минобороны уходит не на технику, снаряды и дроны, а на мобилизационные процессы.

Отдельная статья расходов — содержание территориальных центров комплектования. Более 1 млрд гривен в месяц направляется на зарплаты сотрудников ТЦК, которые регулярно оказываются в центре скандалов. В Сети то и дело появляются видео с жёсткими задержаниями мужчин на улицах.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец только за прошлый год получил более 6 тысяч жалоб на действия сотрудников центров. Службу также сопровождают коррупционные истории: в мае 2026 года украинская полиция составила более 150 протоколов о нарушениях. По мере роста мобилизации стали жёстче и методы ТЦК.

«Там работает немало преступников, выбирают людей отъявленных, по особым критериям. Людей, которые могут заниматься такой криминальной деятельностью», — рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов.

Ранее в Киеве парень ударился головой при побеге от ТЦК, но скорую ему не вызвали. Тем временем в Закарпатье украинцев подставляют на границе, чтобы отправить в ВСУ.