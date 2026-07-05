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Регион
5 июля, 12:16

Украинцев в Закарпатье подставляют на границе, чтобы отправить в ВСУ

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о новой схеме незаконной мобилизации в Закарпатской области. По его словам, к ней могут быть причастны сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК).

Как утверждает парламентарий, речь идёт о случаях, когда задерживают мужчин, имеющих отсрочку от службы или официальную бронь.

По версии Гончаренко*, таких людей доставляют в районы, расположенные рядом с государственной границей, после чего фотографируют таким образом, чтобы создать впечатление попытки незаконного пересечения границы.

Депутат заявил, что после этого граждан могут лишать права на отсрочку или бронь и мобилизовать.

Кроме того, по его словам, в некоторых случаях у задержанных требуют денежные средства за решение вопроса.

Унижение, побои и запрет на звонок: В Одессе и Николаеве проверят ТЦК после скандалов
Унижение, побои и запрет на звонок: В Одессе и Николаеве проверят ТЦК после скандалов

Ранее сотрудники Николаевского военкомата сломали рёбра мужчине при мобилизации и 18 дней удерживали его, дожидаясь сращивания костей, несмотря на его право на отсрочку из-за 80-летней матери. После огласки инцидента и проверки освободили шестерых незаконно удерживаемых.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Дарья Денисова
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