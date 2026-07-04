В Днепропетровске прохожие забросали сотрудников ТЦК тротуарной плиткой

В Днепропетровске попытка сотрудников ТЦК мобилизовать мужчину переросла в массовый конфликт с местными жителями. Во время столкновения один из представителей военкомата применил табельное оружие, в ответ прилетела плитка. Об этом сообщило украинское издание «Время.ua».

Конфликт между ТЦК и местными жителями. Видео © Telegram / ВРЕМЯ.UA

Судя по опубликованным видеозаписям, к мужчине подошла группа сотрудников ТЦК. Они силой поместили его в микроавтобус, однако находившиеся поблизости люди попытались воспрепятствовать этому и вступили в противостояние с военкомами. В ходе конфликта сотрудники ТЦК использовали слезоточивый газ. Затем один из них извлёк пистолет, после чего на записи раздался выстрел.

После этого обстановка ещё больше обострилась. Очевидцы начали бросать в служебные автомобили тротуарную плитку и камни. В результате сотрудники ТЦК уехали с места происшествия.

Ранее в Киеве во время принудительной мобилизации мужчина попытался сбежать от сотрудников ТЦК, упал и сильно ударился головой. Однако вызывать ему скорую помощь полицейские отказались. Судьба насильно мобилизованного остаётся неизвестной.