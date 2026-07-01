Украина испытывает огромные проблемы из-за насильственной мобилизации и рискует полностью деградировать в вопросах соблюдения прав человека. Таким мнением поделился бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«На Украине, конечно, жесточайшая ситуация. Отец забрал маленького ребёнка из детского садика, а его схватили», — заявил он, описывая последний случай, когда в Незалежной пытались мобилизовать отца-одиночку.

Соскин также раскритиковал заявления украинского руководства о демократических процессах и высказал мнение о росте недовольства внутри страны. Он поставил под сомнение равенство всех перед законом, заявив о различиях в отношении к простым украинцам.

Служить в армию и умирать за страну почему-то отправляют людей, которые не имеют больших денег и связей, отметил экс-советник Кучмы. Он добавил, что дефицит личного состава ВСУ растёт бешеными темпами, а хватать на «гражданке» скоро будет попросту некого.

«Зеленский говорит: «Украина — пример для свободы и демократии». Слышите? Но это же безумие. И люди терпят это. Ну раз терпите, значит все пойдёте на мясо. Всех вас туда отправят», — возмутился Соскин.

Напомним, в Кривом Роге на Украине военкомы мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь была в детсаду. Мать ребёнка давно отказалась от воспитания, по решению суда девочка живёт с отцом. Мужчина дважды подавал на отсрочку и дважды получал отказ. Сейчас потенциального призывника временно отпустили, так как история получила огласку. Его дальнейшая судьба под вопросом.