Солдатская каша с бледной трепонемой: ВСУ на полигоне кормил «полностью здоровый» сифилитик
Лубинец: В ВСУ отправили на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и сепсисом
Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Украинские военкомы мобилизовали в ВСУ мужчину с целым букетом опасных венерических заболеваний. По словам уполномоченного по правам человека в республики Дмитрия Лубинца, военнослужащий с диагностированными ВИЧ, сифилисом, вирусным гепатитом и гнойным сепсисом оказался не просто в войсках, а на кухне, где кашеварил для бойцов, обучавшихся на полигоне.
«Мобилизованный, который болен ВИЧ-инфекцией третьей стадии, сифилисом, вирусным гепатитом B и C, гнойным сепсисом. На момент нашего мониторингового визита этот человек официально находился на полигоне, выполнял работу на кухне», — рассказал правозащитник.
Мобилизованный неоднократно сообщал вышестоящему командованию о своих заболеваниях и противопоказаниях, в том числе о недопустимости работы на кухне. Однако врачебная комиссия, конечно, признала его «полностью здоровым» и отправила в ВСУ.
Ранее в Кривом Роге сотрудники полиции чуть не мобилизовали незрячего инвалида. Мужчина, который полностью зависит от мамы, ждал её в магазине, когда его начали уводить силовики. Когда они поняли, кого схватили, доходягу увезли на другой конец города и бросили без помощи на жаре.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.