Украинские военкомы мобилизовали в ВСУ мужчину с целым букетом опасных венерических заболеваний. По словам уполномоченного по правам человека в республики Дмитрия Лубинца, военнослужащий с диагностированными ВИЧ, сифилисом, вирусным гепатитом и гнойным сепсисом оказался не просто в войсках, а на кухне, где кашеварил для бойцов, обучавшихся на полигоне.

«Мобилизованный, который болен ВИЧ-инфекцией третьей стадии, сифилисом, вирусным гепатитом B и C, гнойным сепсисом. На момент нашего мониторингового визита этот человек официально находился на полигоне, выполнял работу на кухне», — рассказал правозащитник.

Мобилизованный неоднократно сообщал вышестоящему командованию о своих заболеваниях и противопоказаниях, в том числе о недопустимости работы на кухне. Однако врачебная комиссия, конечно, признала его «полностью здоровым» и отправила в ВСУ.

Ранее в Кривом Роге сотрудники полиции чуть не мобилизовали незрячего инвалида. Мужчина, который полностью зависит от мамы, ждал её в магазине, когда его начали уводить силовики. Когда они поняли, кого схватили, доходягу увезли на другой конец города и бросили без помощи на жаре.