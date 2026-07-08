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8 июля, 14:18

В Киеве седьмой раз за сутки объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В Киеве в седьмой раз с начала суток объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сигналы тревоги также звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Информации о возможных ударах или работе систем ПВО на данный момент не поступало.

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Ранее сообщалось, что на Украине объявлена воздушная тревога в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. А в ночь на 8 июля ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами и дронами, из которых, по данным ВСУ, не были сбиты ни одна из пяти ракет, но украинские военные утверждают, что было перехвачено 139 дронов.

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Анастасия Никонорова
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