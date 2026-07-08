В Киеве седьмой раз за сутки объявлена воздушная тревога

В Киеве в седьмой раз с начала суток объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сигналы тревоги также звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Информации о возможных ударах или работе систем ПВО на данный момент не поступало.