В Киеве седьмой раз за сутки объявлена воздушная тревога
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В Киеве в седьмой раз с начала суток объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сигналы тревоги также звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Информации о возможных ударах или работе систем ПВО на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что на Украине объявлена воздушная тревога в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. А в ночь на 8 июля ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами и дронами, из которых, по данным ВСУ, не были сбиты ни одна из пяти ракет, но украинские военные утверждают, что было перехвачено 139 дронов.
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