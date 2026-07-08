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8 июля, 13:08

На Украине признали полное уничтожение завода «Визар» в Вишнёвом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жулянский машиностроительный завод «Визар», занимавшийся ремонтом зенитных систем для ВСУ, полностью уничтожен. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

По его словам, предприятие было стёрто с лица земли в результате взрыва на расположенном рядом складе боеприпасов в городе Вишнёвый под Киевом. Снаряды детонировали на протяжении восьми часов подряд — с четырёх утра до полудня. В числе взорвавшихся боеприпасов, как утверждает экс-нардеп, находились кассетные заряды и урановые сердечники для танков Abrams.

Нардеп Скороход: На складе в Вишнёвом хранились боеприпасы и ракеты ПВО
Нардеп Скороход: На складе в Вишнёвом хранились боеприпасы и ракеты ПВО

Напомним, одной из целей недавнего ночного удара по Киеву и области стал склад в Вишнёвом, где хранились боеприпасы с обеднённым ураном. Из-за резкого ухудшения качества воздуха власти начали вывозить людейиз города эвакуировали 500 жителей. Зеленский тем утром признал, что система ПВО пропустила все баллистические ракеты.

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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