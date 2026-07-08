На Украине признали полное уничтожение завода «Визар» в Вишнёвом

По его словам, предприятие было стёрто с лица земли в результате взрыва на расположенном рядом складе боеприпасов в городе Вишнёвый под Киевом. Снаряды детонировали на протяжении восьми часов подряд — с четырёх утра до полудня. В числе взорвавшихся боеприпасов, как утверждает экс-нардеп, находились кассетные заряды и урановые сердечники для танков Abrams.