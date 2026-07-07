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Регион
7 июля, 09:58

Нардеп Скороход: На складе в Вишнёвом хранились боеприпасы и ракеты ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

На складе в Вишнёвом, который взорвался, хранились боеприпасы и ракеты для ПВО ВСУ. Это имущество принадлежало «Укроборонпрому» и Минобороны. Об этом сообщает депутат Верховной рады Анна Скороход.

Она возмутилась, почему такое хранят прямо среди жилых домов.

«В Вишнёвом враг попал в наши склады, где, по моим данным, были как боеприпасы, так и ракеты ПВО, всё «Укроборонпрома» и Министерства обороны Украины. Кто ответит за то, что <…> мы храним всё в одном городе среди жилых домов?» — написала она.

Зеленский сообщил о вторичной детонации в Вишнёвом под Киевом
Зеленский сообщил о вторичной детонации в Вишнёвом под Киевом

Напомним, одной из целей ночного удара по Киевской области стал склад в Вишнёвом, где находились снаряды с обеднённым ураном. Из-за резкого ухудшения качества воздуха началась эвакуация. Зеленский утром признал, что ПВО Украины не смогла сбить ни одной баллистической ракеты. Известно, что из города вывезли 500 человек.

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Наталья Афонина
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