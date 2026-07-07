Нардеп Скороход: На складе в Вишнёвом хранились боеприпасы и ракеты ПВО

На складе в Вишнёвом, который взорвался, хранились боеприпасы и ракеты для ПВО ВСУ. Это имущество принадлежало «Укроборонпрому» и Минобороны. Об этом сообщает депутат Верховной рады Анна Скороход.

«В Вишнёвом враг попал в наши склады, где, по моим данным, были как боеприпасы, так и ракеты ПВО, всё «Укроборонпрома» и Министерства обороны Украины. Кто ответит за то, что <…> мы храним всё в одном городе среди жилых домов?» — написала она.