Буферная зона и новый натиск: Сырский сообщил о планах России по расширению географии боёв
Главком ВСУ Сырский: Россия намерена создать буферную зону на севере Украины
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал прогноз развития ситуации на фронте. По оценке военачальника, российские подразделения стремятся кардинально изменить обстановку в свою пользу.
Ключевой задачей Москвы остается полный контроль над Донбассом, заявил он. При этом командование ВС РФ, по информации главкома, планирует интенсифицировать наступательные операции на Днепропетровском и Запорожском направлениях.
Отдельное внимание уделяется северным рубежам. Там, как утверждает Сырский, Россия намерена «создать и увеличить «буферную зону»».
Параллельно фиксируется серьёзное обострение в воздухе. Украинское руководство отмечает значительный рост интенсивности ударов с применением ракет, ударных беспилотников и управляемых авиационных бомб (КАБ).
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что целью Армии России в Сумской области является создание зоны безопасности. По словам главы государства, замыслом командования является оттеснение противника на расстояние, гарантирующее безопасность населённых пунктов РФ. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что размер буферной зоны безопасности для ДНР и Запорожской области на территории Днепропетровской области должен зависеть от дальности вооруженияВооружённых сил Украины (ВСУ).
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