Буферная зона и новый натиск: Сырский сообщил о планах России по расширению географии боёв

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал прогноз развития ситуации на фронте. По оценке военачальника, российские подразделения стремятся кардинально изменить обстановку в свою пользу.

Ключевой задачей Москвы остается полный контроль над Донбассом, заявил он. При этом командование ВС РФ, по информации главкома, планирует интенсифицировать наступательные операции на Днепропетровском и Запорожском направлениях.

Отдельное внимание уделяется северным рубежам. Там, как утверждает Сырский, Россия намерена «создать и увеличить «буферную зону»».

Параллельно фиксируется серьёзное обострение в воздухе. Украинское руководство отмечает значительный рост интенсивности ударов с применением ракет, ударных беспилотников и управляемых авиационных бомб (КАБ).