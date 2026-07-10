Семь ударов возмездия: За неделю ВС РФ разнесли ВПК, аэродромы и логистику Украины

За неделю с 4 по 10 июля российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по ключевым объектам Украины. Поражены предприятия ВПК, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры и даже завод, где собирали крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», сообщает пресс-служба Минобороны России.

«С 4 по 10 июля текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении ведомства.

Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также уничтожены места производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели были успешно поражены.