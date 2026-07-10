Семь ударов возмездия: За неделю ВС РФ разнесли ВПК, аэродромы и логистику Украины
Армия России нанесла один массированный и шесть групповых ударов по Украине
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За неделю с 4 по 10 июля российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по ключевым объектам Украины. Поражены предприятия ВПК, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры и даже завод, где собирали крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», сообщает пресс-служба Минобороны России.
«С 4 по 10 июля текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении ведомства.
Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также уничтожены места производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели были успешно поражены.
Ранее Владимир Путин заявил, что целью Армии России в Сумской области является создание зоны безопасности. По словам главы государства, замыслом командования является оттеснение противника на расстояние, гарантирующее безопасность населённых пунктов РФ. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что размер буферной зоны безопасности для ДНР и Запорожской области на территории Днепропетровской области должен зависеть от дальности вооружения ВСУ.
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