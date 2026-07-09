Раненый боец РФ Жаппас 62 дня удерживал особо важную позицию и похудел на 37 кг

Штурмовик из Челябинской области с позывным Жаппас 62 дня удерживал особо важную позицию, будучи раненым. За это время он похудел на 37 килограммов, сообщает RT.

Штурмовик с позывным Жаппас. Фото © Telegram / RT на русском

19 апреля он отправился на задание с пятью сослуживцами. Бойцы 150-й дивизии должны были занять рубеж на Константиновском направлении. Задача выполнена, но в бою выжил только Жаппас — он получил множественные осколочные ранения и переломы.

Эвакуация была невозможна: при любом движении ВСУ открывали огонь. Помощь — продукты, боеприпасы — доставляли дронами. Боец сам лечил себя и корректировал работу наших БПЛА, отбивая попытки противника вернуть позиции.

В июне враг попытался окружить его. Жаппас отбивал атаки, а другие подразделения работали по его координатам. Выбраться к своим он смог только 20 июня — ползком, под дождём. Сейчас он в госпитале и называет это задание самым тяжёлым за всю службу.

А ранее Life.ru писал, что военный ВС России три месяца в одиночку удерживал опорный пункт в Константиновке. Боец оказался в полной изоляции. Регулярная связь с основными силами отсутствовала, а ждать ротации или подкрепления не приходилось из-за плотных обстрелов и шастающих вокруг вражеских диверсионных групп.