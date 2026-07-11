В Одесской области повреждена портовая инфраструктура
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Порт Одессы получил повреждения в результате атак крылатыми ракетами. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Под ударом оказалась портовая инфраструктура. На территории возникли возгорания», — пишет он в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что российские силы нанесли удар беспилотниками «Герань» по территории Одесского припортового завода. После атаки на объекте зафиксировали признаки возгорания. Другие подробности о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки не приводились.
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