Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 07:49

Мощный удар наших «Гераней»: На территории Одесского завода вспыхнул пожар после атаки

ВС РФ нанесли удар БПЛА «Герань» по топливным резервуарам в Одессе

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Российские силы нанесли удар беспилотниками «Герань» по территории Одесского припортового завода. После атаки на объекте зафиксировали признаки возгорания. Об этом сообщили в тепловых сигнатурах.

На территории промышленного объекта были зафиксированы признаки возгорания. Другие подробности о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки не приводятся.

Новости СВО 10 июля: ВС РФ штурмуют Красный Лиман и выходят к Северскому Донцу, ВСУ бегут из-под Харькова, Зеленскому грозят депортацией в ЕС
Новости СВО 10 июля: ВС РФ штурмуют Красный Лиман и выходят к Северскому Донцу, ВСУ бегут из-под Харькова, Зеленскому грозят депортацией в ЕС

Ранее сообщалось о противодействии ВС РФ новым украинским беспилотникам самолётного типа Hornet и «Марсианин». Такие аппараты появились у ВСУ недавно и пытаются заходить к российской технике с тыла для нанесения ударов. Однако бойцы уже выработали способы борьбы с подобной тактикой и успели уничтожить несколько таких дронов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Оружие
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar