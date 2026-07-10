Мощный удар наших «Гераней»: На территории Одесского завода вспыхнул пожар после атаки
ВС РФ нанесли удар БПЛА «Герань» по топливным резервуарам в Одессе
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Российские силы нанесли удар беспилотниками «Герань» по территории Одесского припортового завода. После атаки на объекте зафиксировали признаки возгорания. Об этом сообщили в тепловых сигнатурах.
На территории промышленного объекта были зафиксированы признаки возгорания. Другие подробности о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки не приводятся.
Ранее сообщалось о противодействии ВС РФ новым украинским беспилотникам самолётного типа Hornet и «Марсианин». Такие аппараты появились у ВСУ недавно и пытаются заходить к российской технике с тыла для нанесения ударов. Однако бойцы уже выработали способы борьбы с подобной тактикой и успели уничтожить несколько таких дронов.
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