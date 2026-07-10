«Зоркий глаз» не оставляет шансов: Наши бойцы щёлкают новые дроны ВСУ, как орешки

Водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь рассказал, что украинские беспилотники Hornet и «Марсианин» пытаются атаковать российскую технику с тыла. По его словам, бойцы уже приспособились к такой тактике. Об этом он сообщил видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Аппараты самолётного типа Hornet и «Марсианин» появились у противника сравнительно недавно. Несмотря на это, его подразделение уже уничтожило несколько таких целей.

«Идут они всегда все ровно, с птицей не перепутаешь. И заходят всегда с тыла, пытаются зайти сзади бить. Но сзади у нас есть пулемётчик — зоркий глаз — он всегда контролит наш тыл», — сказал он.

Ранее российские военнослужащие сообщили, что уже выработали способы борьбы с американскими беспилотниками Hornet. Подразделения продолжают совершенствовать защиту от таких аппаратов. Артиллерийские расчёты используют многоуровневую систему противодействия FPV-дронам разных типов.