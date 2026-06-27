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Опубликовано 27 июня, 11:05

ВС РФ нашли способ борьбы с американскими дронами Hornet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские военные нашли способы противодействия американским беспилотникам Hornet и продолжают совершенствовать меры борьбы с ними. Об этом РИА «Новости» сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона «Южной» группировки с позывным Порог.

В подразделении давно применяется многоуровневая система защиты артиллерийских орудий от FPV-дронов различных типов. Он отметил, что беспилотники Hornet регулярно встречаются на линии боевого соприкосновения и считаются сложной целью. Командир рассказал, что для противодействия таким аппаратам используются средства радиоэлектронной борьбы, однако важным условием является их своевременное включение.

Дополнительно в обнаружении дронов задействуются радиолокационные станции, которые позволяют отслеживать цели и отображать информацию на картах в режиме реального времени. Hornet не является «невидимкой», а методы борьбы с этими беспилотниками продолжают развиваться и совершенствоваться.

«Да, он поначалу наделал много шума, но сейчас уже нашли способы борьбы с ними и продолжаем наращивать», — заключил он.

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Ранее сообщалось об уничтожении американского мобильного зенитно-ракетного комплекса BRAWLR в Харьковской области. Цель была обнаружена в тыловом районе ВСУ в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения. Для поражения комплекса оператор 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» применил ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении.

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Милена Скрипальщикова
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