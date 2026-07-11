Вскрыт и уничтожен: ВС РФ превратили порт Измаил в руины

Российские войска нанесли массированный групповой удар по порту Измаил — ключевому альтернативному логистическому узлу ВСУ на реке Дунай. Об этом 11 июля проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули стратегическую значимость данного объекта: порт Измаил выполнял функцию важнейшей перевалочной базы для обеспечения украинских подразделений ресурсами и вооружением. В ходе огневого налёта российские войска успешно поразили критически важную инфраструктуру, которая позволяла поддерживать снабжение через Дунай.

Согласно отчёту Минобороны, в результате ударов были уничтожены:

• склады горюче-смазочных материалов (ГСМ); • наливные эстакады и насосные станции для перекачки топлива; • площадки, где хранилось вооружение и военная техника; • пункты управления портовой инфраструктурой.

Ликвидация данных объектов значительно усложняет логистику украинской армии в южном секторе, лишая противника возможности использовать речные маршруты для полноценного снабжения группировок войск.

Напомним, в ночь на 11 июля Вооружённые силы РФ организовали масштабную атаку, используя высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Также в операции участвовали ударные беспилотники. Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Как уточнили в российском Министерстве обороны, данные заводы активно использовались для сборки и содержания дронов средней и большой дальности.