Российские подразделения в ходе группового удара поразили инфраструктуру порта Южный, расположенного в Одесской области. По заявлению Министерства обороны РФ, данный объект использовался в качестве ключевого логистического узла для снабжения украинских формирований.

Согласно данным ведомства, порт Южный является государственным предприятием, обеспечивающим экспорт аграрной и горно-металлургической продукции. Однако параллельно с гражданскими задачами инфраструктура порта задействовалась для приёма и накопления ресурсов, необходимых ВСУ.

В ходе операции были успешно поражены объекты, предназначенные для хранения грузов военного назначения, а также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами.

В Минобороны подтвердили, что удар позволил нарушить отлаженную логистическую цепочку противника. Потеря данных мощностей значительно осложнит снабжение украинских группировок, которые использовали этот терминал для перевалки ресурсов.

Напомним, в ночь на 11 июля Вооружённые силы РФ организовали масштабную атаку, используя высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Также в операции участвовали ударные беспилотники. Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Как уточнили в российском Министерстве обороны, данные заводы активно использовались для сборки и содержания дронов средней и большой дальности.