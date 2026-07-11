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11 июля, 05:20

Точечный удар: «Герань-2 Сикер» превратила в металлолом локомотив в Черниговской области

Дрон «Герань-2 Сикер» ликвидировал железнодорожный состав в Сновске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

Российские войска продолжают методично нарушать логистику противника. Утром 11 июля в Министерстве обороны РФ сообщили об успешной операции в Черниговской области.

Целью удара стал железнодорожный локомотив, находившийся в городе Сновск. Для ликвидации объекта использовался современный ударный беспилотный летательный аппарат «Герань-2 Сикер».

Как отметили в военном ведомстве, атака была проведена с высокой точностью. Объективный контроль, осуществлявшийся с воздуха, подтвердил полное уничтожение цели. Данная акция стала очередным шагом по дезорганизации железнодорожных перевозок, которые активно используются для снабжения украинских формирований.

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Также в ночь на 11 июля Вооружённые силы РФ организовали масштабную атаку, используя высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Также в операции участвовали ударные беспилотники. Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Как уточнили в российском Министерстве обороны, данные заводы активно использовались для сборки и содержания дронов средней и большой дальности.

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Оксана Попова
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