Российские войска продолжают методично нарушать логистику противника. Утром 11 июля в Министерстве обороны РФ сообщили об успешной операции в Черниговской области.

Целью удара стал железнодорожный локомотив, находившийся в городе Сновск. Для ликвидации объекта использовался современный ударный беспилотный летательный аппарат «Герань-2 Сикер».

Как отметили в военном ведомстве, атака была проведена с высокой точностью. Объективный контроль, осуществлявшийся с воздуха, подтвердил полное уничтожение цели. Данная акция стала очередным шагом по дезорганизации железнодорожных перевозок, которые активно используются для снабжения украинских формирований.

Также в ночь на 11 июля Вооружённые силы РФ организовали масштабную атаку, используя высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Также в операции участвовали ударные беспилотники. Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Как уточнили в российском Министерстве обороны, данные заводы активно использовались для сборки и содержания дронов средней и большой дальности.