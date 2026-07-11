«Аэродрон» стёрт с лица земли: В Киеве уничтожено производство тяжёлых БПЛА для ВСУ

ВС РФ в ходе ночного удара по Киеву успешно поразили промышленное предприятие «Аэродрон». По данным Министерства обороны Российской Федерации, данный объект был ключевым звеном в производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд украинской армии.

В военном ведомстве уточнили специализацию уничтоженного предприятия: компания занималась разработкой и серийным выпуском беспилотников высокой грузоподъемности, способных преодолевать большие расстояния. В частности, на мощностях завода велась сборка моделей «Е-300 Энтерпрайз» (E-300 Enterprise) и «Д-80 Дискавери» (D-80 Discovery).

Уничтожение производственных мощностей предприятия «Аэродрон» существенно снижает возможности ВСУ по обеспечению фронта и тыловых районов тяжелыми ударными и разведывательными средствами. Данная операция является частью систематической работы ВС РФ по ликвидации военно-промышленного потенциала противника, направленного на создание дальнобойных средств поражения.

Напомним, в ночь на 11 июля Вооружённые силы РФ организовали масштабную атаку, используя высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Также в операции участвовали ударные беспилотники. Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Как уточнили в российском Министерстве обороны, данные заводы активно использовались для сборки и содержания дронов средней и большой дальности.