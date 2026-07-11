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11 июля, 07:24

Маскировка не помогла: Завод по сборке дронов «Файер Пойнт-2» уничтожен в Киеве

Минобороны РФ: Уничтожено производство беспилотников «Файер Пойнт-2» в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

Российские войска нанесли высокоточный удар по предприятию «Фанплит» в Киеве, которое использовалось для сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 11 июля.

Согласно данным российского военного ведомства, на мощностях данного объекта велась сборка БПЛА типа «Файер Пойнт-2». Эти аппараты способны преодолевать расстояние до 200 км и оснащены боевыми частями. Помимо сборки самих дронов, предприятие задействовалось для хранения критически важных комплектующих.

В Минобороны подчеркнули, что объект был глубоко законспирирован. Производство беспилотников велось под прикрытием гражданской деятельности: официально предприятие значилось как завод по выпуску фанеры и мебели. Подобная маскировка позволяла скрывать реальное назначение цехов от разведки и обеспечивать беспрепятственное перемещение грузов военного назначения под видом легальной продукции.

Удар по цехам «Фанплита» нанёс существенный ущерб производственному потенциалу противника в части обеспечения подразделений ВСУ средствами воздушного нападения ближнего и среднего радиуса действия.

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Напомним, в ночь на 11 июля Вооружённые силы РФ организовали масштабную атаку, используя высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Также в операции участвовали ударные беспилотники. Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Как уточнили в российском Министерстве обороны, данные заводы активно использовались для сборки и содержания дронов средней и большой дальности.

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Оксана Попова
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