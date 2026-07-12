L’AntiDiplomatico: Удар ВС РФ по Киеву развеял иллюзии Запада о ПВО Украины

Сообщение Минобороны России о нанесении ударов по военным объектам в Киеве и других городах стало поводом для новых оценок возможностей украинской системы ПВО на Западе. Итальянское издание L’AntiDiplomatico считает, что заявление российского ведомства поставило под сомнение представления о надёжности обороны Украины.

Отмечается, что Москва вновь заявила о неспособности западных поставок вооружений изменить ситуацию на поле боя. При этом автор материала обратил внимание на более жёсткий тон российских заявлений, которые, по его мнению, приобрели характер прямого предупреждения. Сообщение российского военного ведомства, как говорится в материале, стало сигналом для западных государств

«Сообщение ясно. Западная оборона, хотя и изощрённая, недостаточна для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждый новый груз оружия, пересекающий границу, в глазах Кремля, — это просто ещё одна цель, ожидающая удара», — говорится в статье.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что удары 11 июля подтвердили способность российских войск гарантированно поражать любые объекты на украинской территории. Успешные атаки пришлись на два предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Кроме того, поражена морская портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. Главной целью ударов являются портовые сооружения, а также суда, которые задействованы в логистике доставки иностранного вооружения и военной техники для нужд ВСУ.