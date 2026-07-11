Минобороны РФ сообщило о результативных ударах по портовой инфраструктуре Украины
Министерство обороны Российской Федерации 11 июля сообщило о проведении групповых ударов по объектам морской портовой инфраструктуры Украины. В ведомстве подчеркнули, что атаки осуществляются с применением высокоточного оружия.
Главной целью ударов являются портовые сооружения, а также суда, которые задействованы в логистике доставки иностранного вооружения и военной техники для нужд ВСУ. Представители МО РФ характеризуют данные операции как высокорезультативные, отмечая их значимость для пресечения поставок военной помощи киевскому режиму.
Ранее российские войска нанесли высокоточные удары по объектам в Киеве и Одесской области, поразив предприятия по производству беспилотников «Аэродрон» и «Фанплит», а также топливную инфраструктуру в Черноморске, Южном и Измаиле, что осложнило логистику ВСУ. Атаки затронули производственные мощности и узлы снабжения.
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