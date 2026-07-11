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11 июля, 12:36

Минобороны РФ сообщило о результативных ударах по портовой инфраструктуре Украины

Министерство обороны Российской Федерации 11 июля сообщило о проведении групповых ударов по объектам морской портовой инфраструктуры Украины. В ведомстве подчеркнули, что атаки осуществляются с применением высокоточного оружия.

Главной целью ударов являются портовые сооружения, а также суда, которые задействованы в логистике доставки иностранного вооружения и военной техники для нужд ВСУ. Представители МО РФ характеризуют данные операции как высокорезультативные, отмечая их значимость для пресечения поставок военной помощи киевскому режиму.

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Ранее российские войска нанесли высокоточные удары по объектам в Киеве и Одесской области, поразив предприятия по производству беспилотников «Аэродрон» и «Фанплит», а также топливную инфраструктуру в Черноморске, Южном и Измаиле, что осложнило логистику ВСУ. Атаки затронули производственные мощности и узлы снабжения.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Дарья Денисова
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