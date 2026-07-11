Все яйца в одну корзину: Зеленский лишил регионы западной ПРО ради Киева
Минобороны РФ: Зеленский стянул западные системы ПВО к Киеву
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Минобороны России сообщило, что Владимир Зеленский отдал приказ сосредоточить практически все имеющиеся в распоряжении ВСУ западные комплексы противоракетной обороны вокруг Киева. Столицу пытаются сделать максимально защищённой зоной.
В ведомстве подчеркнули, что подобные меры не станут препятствием для российских сил. Москва продолжит реализовывать поставленные цели.
Вооружённые силы РФ планируют применять высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Удары будут наноситься по объектам, расположенным в том числе и в самой украинской столице.
Подобная концентрация техники в одном месте свидетельствует о смене приоритетов киевского режима. Вместо прикрытия боевых позиций командование решило сфокусироваться на безопасности правительственного центра.
Ранее сообщалось о серии ударов по объектам на территории Украины с применением высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Основными целями стали промышленные объекты в Киеве и портовая инфраструктура Одессы.
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