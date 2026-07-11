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11 июля, 12:21

Все яйца в одну корзину: Зеленский лишил регионы западной ПРО ради Киева

Минобороны РФ: Зеленский стянул западные системы ПВО к Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Минобороны России сообщило, что Владимир Зеленский отдал приказ сосредоточить практически все имеющиеся в распоряжении ВСУ западные комплексы противоракетной обороны вокруг Киева. Столицу пытаются сделать максимально защищённой зоной.

В ведомстве подчеркнули, что подобные меры не станут препятствием для российских сил. Москва продолжит реализовывать поставленные цели.

Вооружённые силы РФ планируют применять высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Удары будут наноситься по объектам, расположенным в том числе и в самой украинской столице.

Подобная концентрация техники в одном месте свидетельствует о смене приоритетов киевского режима. Вместо прикрытия боевых позиций командование решило сфокусироваться на безопасности правительственного центра.

Зеленский пожаловался, что ПВО Украины не смогла сбить ни одну российскую ракету
Зеленский пожаловался, что ПВО Украины не смогла сбить ни одну российскую ракету

Ранее сообщалось о серии ударов по объектам на территории Украины с применением высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Основными целями стали промышленные объекты в Киеве и портовая инфраструктура Одессы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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