Минобороны: Удары подтвердили способность ВС РФ поражать любые цели на Украине

Минобороны РФ заявило, что удары 11 июля подтвердили способность российских войск гарантированно поражать любые объекты на украинской территории. Сообщение появилось в официальном канале ведомства.

Успешные атаки пришлись на два предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Кроме того, поражена морская портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. Эти результаты, как отметили в министерстве, доказывают, что для Вооружённых сил РФ не осталось недосягаемых целей.

Напомним, российские военные минувшей ночью нанесли серию высокоточных ударов по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры. К атаке привлекли дальнобойные средства наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты, главными целями которых стали промышленные площадки в Киеве и стратегические порты Одессы. В столице под удар попали производственные мощности, задействованные в выпуске дронов. Серьёзные повреждения получило ООО «Аэродрон», специализировавшееся на разработке и изготовлении тяжёлых летательных аппаратов моделей «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».