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11 июля, 17:27

Ни одного промаха: «Герани» точно поразили топливные хранилища ВСУ в двух областях

«Герани» уничтожили склады горючего в Днепропетровской и Запорожской областях

Расчёты ударных беспилотников «Герань» уничтожили склады горюче-смазочных материалов, задействованные для снабжения ВСУ. Об итогах боевой работы сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВС России уничтожили склады ГСМ в Днепропетровской и Запорожской областях. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ.

Целями для российских БПЛА стали объекты в населённом пункте Губиниха Днепропетровской области и на территории масложирового комбината в Запорожье. В военном ведомстве подчеркнули, что обе цели использовались украинской стороной для обеспечения своих подразделений.

Контроль поражения вёлся в режиме реального времени. На опубликованных кадрах зафиксировано разрушение хранилищ и объёмное возгорание.

Минобороны: Удары подтвердили способность ВС РФ поражать любые цели на Украине
Минобороны: Удары подтвердили способность ВС РФ поражать любые цели на Украине

Ранее сообщалось, что российские военные минувшей ночью нанесли серию высокоточных ударов по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры. К атаке привлекли дальнобойные средства наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты, главными целями которых стали промышленные площадки в Киеве и стратегические порты Одессы.

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Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ.

Юлия Сафиулина
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