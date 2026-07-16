Точный прилёт: В Киеве разгромлены заводы, где собирали беспилотники для ВСУ

Министерство обороны России сообщило о серии ударов по территории украинской столицы. Целями стали промышленные объекты, связанные с разработкой и выпуском военной техники.

Ведомство официально подтвердило, что в результате точечных атак поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве. Уточняется, что данные площадки были «задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности».

Удары были нанесены по мощностям, обеспечивающим сборку авиационных систем и складским помещениям. Разрушение такой инфраструктуры существенно осложнит возможности противника по пополнению парка дронов.

Данная операция является частью стратегии по демилитаризации ключевых узлов ВПК противника. Ожидается, что уничтожение производственных линий приведет к дефициту БПЛА на линии боевого соприкосновения.

Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.