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Специальная военная операция

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16 июля, 05:06

Точный прилёт: В Киеве разгромлены заводы, где собирали беспилотники для ВСУ

Минобороны РФ: Поражены мощности по сборке БПЛА в украинской столице

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

Министерство обороны России сообщило о серии ударов по территории украинской столицы. Целями стали промышленные объекты, связанные с разработкой и выпуском военной техники.

Ведомство официально подтвердило, что в результате точечных атак поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве. Уточняется, что данные площадки были «задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности».

Удары были нанесены по мощностям, обеспечивающим сборку авиационных систем и складским помещениям. Разрушение такой инфраструктуры существенно осложнит возможности противника по пополнению парка дронов.

Данная операция является частью стратегии по демилитаризации ключевых узлов ВПК противника. Ожидается, что уничтожение производственных линий приведет к дефициту БПЛА на линии боевого соприкосновения.

Мощные взрывы гремят в Киеве, столица Украины под атакой ВС РФ
Мощные взрывы гремят в Киеве, столица Украины под атакой ВС РФ

Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.

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Оксана Попова
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