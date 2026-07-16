«Рапид» в руинах: ВС РФ нанесли сокрушительный удар по центру производства БПЛА

Утром 16 июля 2026 года Вооружённые силы Российской Федерации нанесли точечный удар по промышленному объекту в Киеве. Целью операции стало предприятие ПАО «Рапид», специализирующееся на логистике и промышленном производстве.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, на территории объекта осуществлялась сборка и складирование беспилотных летательных аппаратов самолётного типа большой и средней дальности. Кроме того, по данным оборонного ведомства, на мощностях предприятия хранились компоненты и агрегаты иностранного производства, предназначенные для изготовления БПЛА.

В результате огневого поражения производственные циклы и складские запасы противника на данном объекте были выведены из строя. Детализация последствий удара в настоящий момент уточняется.