«Рапид» в руинах: ВС РФ нанесли сокрушительный удар по центру производства БПЛА
Минобороны РФ: В Киеве уничтожено производство дронов на предприятии «Рапид»
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Утром 16 июля 2026 года Вооружённые силы Российской Федерации нанесли точечный удар по промышленному объекту в Киеве. Целью операции стало предприятие ПАО «Рапид», специализирующееся на логистике и промышленном производстве.
Согласно заявлению Министерства обороны РФ, на территории объекта осуществлялась сборка и складирование беспилотных летательных аппаратов самолётного типа большой и средней дальности. Кроме того, по данным оборонного ведомства, на мощностях предприятия хранились компоненты и агрегаты иностранного производства, предназначенные для изготовления БПЛА.
В результате огневого поражения производственные циклы и складские запасы противника на данном объекте были выведены из строя. Детализация последствий удара в настоящий момент уточняется.
Также минувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые элементы военной инфраструктуры противника. В Киеве под огнём оказались предприятия оборонной промышленности. Указанные объекты задействовались для выпуска и хранения беспилотных аппаратов средней и большой дальности.
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