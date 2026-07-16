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16 июля, 06:10

«Рапид» в руинах: ВС РФ нанесли сокрушительный удар по центру производства БПЛА

Минобороны РФ: В Киеве уничтожено производство дронов на предприятии «Рапид»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Шедеврум / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Шедеврум / Не является фото с места событий

Утром 16 июля 2026 года Вооружённые силы Российской Федерации нанесли точечный удар по промышленному объекту в Киеве. Целью операции стало предприятие ПАО «Рапид», специализирующееся на логистике и промышленном производстве.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, на территории объекта осуществлялась сборка и складирование беспилотных летательных аппаратов самолётного типа большой и средней дальности. Кроме того, по данным оборонного ведомства, на мощностях предприятия хранились компоненты и агрегаты иностранного производства, предназначенные для изготовления БПЛА.

В результате огневого поражения производственные циклы и складские запасы противника на данном объекте были выведены из строя. Детализация последствий удара в настоящий момент уточняется.

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Также минувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые элементы военной инфраструктуры противника. В Киеве под огнём оказались предприятия оборонной промышленности. Указанные объекты задействовались для выпуска и хранения беспилотных аппаратов средней и большой дальности.

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Оксана Попова
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