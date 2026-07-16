Минувшей ночью средства российской противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы. Дежурные расчёты непрерывно работали по воздушным целям в течение одиннадцати часов. Информацию о ходе боевого дежурства официально подтвердило оборонное ведомство страны.

В период с девяти вечера до восьми утра по Москве было перехвачено и уничтожено 375 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Противник задействовал максимальное количество носителей, пытаясь прорвать эшелонированную оборону на огромном фронте. Все цели были ликвидированы штатными огневыми средствами вне городской черты.

Аппараты угрожали сразу девятнадцати субъектам Российской Федерации. В список вошли Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская области, а также Крым и столичный регион. Кроме того, маршруты полёта проходили над акваториями Азовского и Чёрного морей.

География поражения растянулась от западных границ до Поволжья. Отдельные группы дронов направлялись в сторону промышленных центров Юга и аграрных районов Центральной России. Благодаря своевременному обнаружению радиотехническими войсками угрозы были купированы на безопасном удалении.

Российские зенитчики продемонстрировали высокую плотность огня и безупречную координацию расчётов. Несмотря на попытку противника перегрузить систему управления массированным роем, все каналы связи отработали стабильно.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о беспрецедентных масштабах применения украинских беспилотников в регионе. По его словам, атаки направлены не только на военные объекты, но и на энергетическую инфраструктуру, транспорт и социальные объекты. Заявление прозвучало после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки, которую Балицкий назвал целенаправленной.