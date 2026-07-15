Главный инженер Запорожской АЭС погиб при ударе беспилотника

Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, его заявление приводится в МАХ-канале компании.

По его словам, удар был нанесён днём 15 июля по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар. Вместе с Яковлевым погиб водитель машины Дмитрий Филиппов.

«Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — заявил Лихачёв.

Глава «Росатома» назвал произошедшее целенаправленным террористическим актом и выразил соболезнования родственникам и близким погибших сотрудников. По словам Лихачёва, за последние два с половиной месяца в результате атак на сотрудников и объекты, связанные с атомной станцией, погибли 13 человек, ещё 48 получили ранения.

В «Росатоме» заявили, что атаки на ЗАЭС создают угрозу безопасности не только для России и Украины, но и для европейских стран. Российская сторона ожидает от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оперативной и чёткой реакции на гибель главного инженера станции. О случившемся также сообщили политическому руководству страны.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы. Объект неоднократно подвергался атакам беспилотников и обстрелам. Представители российской стороны уже не раз заявляли о необходимости обеспечить безопасность атомного объекта и призывали международные организации дать оценку атакам на территорию станции.