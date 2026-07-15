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Регион
15 июля, 03:19

На ЗАЭС заявили о попытках ВСУ изолировать Энергодар минированием дорог

Обложка © ТАСС/Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС/Алексей Коновалов

Украинские войска пытаются осложнить жизнь Энергодару – городу-спутнику Запорожской АЭС – с помощью дистанционного минирования подъездных дорог. Такие действия создают проблемы для передвижения жителей, работы экстренных служб и доставки необходимых грузов, заявили на станции.

По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, сохраняется угроза минирования маршрутов, ведущих к городу и атомному объекту. Она считает, что таким образом предпринимаются попытки нарушить нормальное снабжение населённого пункта.

«Очевидно, что противник пытается максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской АЭС, создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения», – сказала Яшина РИА «Новости».

Она отметила, что из-за подобных действий возникают сложности с перемещением гражданского транспорта, работой оперативных служб и доставкой необходимых ресурсов.

На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения
На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения

Ранее Life.ru писал, что глава «Росатома» Алексей Лихачёв раскритиковал международные организации и европейских лидеров за реакцию на ситуацию вокруг Энергодара. По его словам, происходящее в городе и возле Запорожской АЭС остаётся без должного внимания со стороны ряда зарубежных структур. Лихачёв отметил, что безопасность станции напрямую связана с положением её работников и жителей города.

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Юния Ларсон
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