На ЗАЭС заявили о попытках ВСУ изолировать Энергодар минированием дорог

Украинские войска пытаются осложнить жизнь Энергодару – городу-спутнику Запорожской АЭС – с помощью дистанционного минирования подъездных дорог. Такие действия создают проблемы для передвижения жителей, работы экстренных служб и доставки необходимых грузов, заявили на станции.

По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, сохраняется угроза минирования маршрутов, ведущих к городу и атомному объекту. Она считает, что таким образом предпринимаются попытки нарушить нормальное снабжение населённого пункта.

«Очевидно, что противник пытается максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской АЭС, создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения», – сказала Яшина РИА «Новости».

Она отметила, что из-за подобных действий возникают сложности с перемещением гражданского транспорта, работой оперативных служб и доставкой необходимых ресурсов.

Ранее Life.ru писал, что глава «Росатома» Алексей Лихачёв раскритиковал международные организации и европейских лидеров за реакцию на ситуацию вокруг Энергодара. По его словам, происходящее в городе и возле Запорожской АЭС остаётся без должного внимания со стороны ряда зарубежных структур. Лихачёв отметил, что безопасность станции напрямую связана с положением её работников и жителей города.