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12 июля, 14:06

Лихачёв разнёс лидеров ЕС за молчание в «самый кровавый день» в Энергодаре

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Международные организации и европейские лидеры игнорируют происходящее в Энергодаре и вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.

«Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой «евро-политкорректности» либо предпочитают просто игнорировать происходящее», — заявил Лихачёв.

По его словам, после консультаций с МАГАТЭ в Калининграде стороны договорились изменить подход к информированию мировой общественности о ситуации в городе и на атомной станции. Глава госкорпорации отметил, что безопасность ЗАЭС зависит в том числе от положения её сотрудников и обычных жителей Энергодара.

Во время консультаций в Калининграде Лихачёв сообщил, что с марта по территории Запорожской АЭС было нанесено 460 ударов беспилотниками и 15 артиллерийских атак. По его словам, станция 21 раз переходила на автономное энергоснабжение. Сегодня глава Росатома рассказал, что 4 человека погибли и ещё 4 ранены в Энергодаре при атаках ВСУ, назвав сегодняшний день самым кровавым для города.

Дрон ВСУ ударил по остановке в Энергодаре: погибла женщина, 4 человека ранены
Дрон ВСУ ударил по остановке в Энергодаре: погибла женщина, 4 человека ранены

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Андрей Бражников
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