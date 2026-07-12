«Самый кровавый день»: 4 человека погибли при атаке ВСУ на Энергодар
Лихачёв: 4 человека погибли и ещё 4 ранены в Энергодаре при атаках ВСУ
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Глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о рекордном количестве жертв в результате украинских ударов по Энергодару Запорожской области за один день. Он отметил, что ВСУ устроили беспощадную атаку сразу после встречи российской стороны с представителями МАГАТЭ.
«Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ у нас самый кровавый день в Энергодаре. И это не фигура речи, а факт. Убиты сразу 4 человека — две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых — тяжёлый», — подчеркнул Лихачёв.
Ранее также сообщалось, что дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре Запорожской области. Погибла женщина, ещё четыре мирных жителя пострадали. При этом за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб.
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