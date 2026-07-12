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12 июля, 09:21

Системы ПВО за сутки уничтожили 585 беспилотников и 11 авиабомб

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб. Такие данные приводит Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

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Ранее дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ульяновской областью. Обломки упали в Новоспасском районе, где работают специальные и оперативные службы. По словам губернатора Алексея Русских, пострадавших нет, имущество и инфраструктура не повреждены.

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Александра Мышляева
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