Системы ПВО за сутки уничтожили 585 беспилотников и 11 авиабомб

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб. Такие данные приводит Минобороны РФ.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ульяновской областью. Обломки упали в Новоспасском районе, где работают специальные и оперативные службы. По словам губернатора Алексея Русских, пострадавших нет, имущество и инфраструктура не повреждены.