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Регион
12 июля, 06:06

ПВО сбила два дрона ВСУ над Ульяновской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Два украинских беспилотника уничтожили над территорией Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Алексей Русских.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили воздушные цели 12 июля. Место падения обломков зафиксировали в Новоспасском районе. На территории работают сотрудники специальных и оперативных служб.

Глава региона подчеркнул, что люди не пострадали. Имущество и объекты инфраструктуры также не повреждены. Он напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

Раненный дроном 13-летний мальчик умер в белгородской больнице
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Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино под удар украинского БПЛА попал многоквартирный дом. Жильцы были эвакуированы, администрация организовала пункт временного размещения. Силы ПВО уничтожили 6 дронов в небе над Тульской областью.

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Андрей Бражников
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