ПВО сбила два дрона ВСУ над Ульяновской областью

Два украинских беспилотника уничтожили над территорией Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Алексей Русских.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили воздушные цели 12 июля. Место падения обломков зафиксировали в Новоспасском районе. На территории работают сотрудники специальных и оперативных служб.

Глава региона подчеркнул, что люди не пострадали. Имущество и объекты инфраструктуры также не повреждены. Он напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино под удар украинского БПЛА попал многоквартирный дом. Жильцы были эвакуированы, администрация организовала пункт временного размещения. Силы ПВО уничтожили 6 дронов в небе над Тульской областью.