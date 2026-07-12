Раненный дроном 13-летний мальчик умер в белгородской больнице

В Белгородской области скончался 13-летний мальчик, получивший тяжёлые ранения при атаке дрона ВСУ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Беспилотник атаковал ребёнка 11 июля в городе Грайворон. В тот момент подросток катался на велосипеде. Школьника со множественными осколочными ранениями лица и живота сначала доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Позднее его перевели в детскую областную клинику.

«Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — сообщили в оперштабе. Мальчик находился в крайне тяжёлом состоянии.

Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего ребёнка.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино под удар дрона Вооружённых сил Украины попал многоквартирный дом. Жильцы были эвакуированы, администрацией организован пункт временного размещения. Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА в небе над Тульской областью.