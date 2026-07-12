Дрон ВСУ атаковал 13-летнего велосипедиста в Белгородской области

В городе Грайворон Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадал 13-летний мальчик, передвигавшийся на велосипеде. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ребёнок получил множественные осколочные ранения лица и живота. Его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, врачи оценивают состояние как тяжёлое. Мальчик находится в реанимационном отделении, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали пассажирский автобус у населённого пункта Старобешево, ранения получили девять человек. Инцидент произошёл на автодороге Донецк — Новоазовск — Седово, автобус следовал по маршруту Новый Свет — Донецк. Ранения средней степени тяжести получили женщины 1959 и 1954 года рождения, мужчина 2000 года рождения. Также пострадали женщины 1989 и 1968 годов рождения, мужчины 1994, 1991, 1972 и 1955 годов рождения.