В результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР пострадали девять человек

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус у населённого пункта Старобешево. Ранения получили девять человек.

«В Старобешевском муниципальном округе на автодороге Донецк — Новоазовск — Седово вблизи пгт Старобешево при атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет — Донецк, ранены девять человек», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Ранения средней степени тяжести получили женщины 1959 и 1954 года рождения, мужчина 2000 года рождения. Также пострадали женщины 1989 и 1968 годов рождения, мужчины 1994, 1991, 1972 и 1955 годов рождения.

Ранее в Запорожской области в результате атаки ВСУ повреждения получили пассажирские автобусы. По словам губернатора Евгения Балицкого, никто не пострадал. Целью атаки стали пассажирские автобусы, которые используются для гражданских перевозок и должны были выйти на маршрут. На месте происшествия работали оперативные службы, которым предстоит оценить нанесённый ущерб.