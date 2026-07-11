ВСУ атаковали гражданские автобусы в Запорожской области
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В Запорожской области в результате атаки ВСУ повреждения получили пассажирские автобусы. По словам губернатора Евгения Балицкого, никто не пострадал. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, целью атаки стали пассажирские автобусы, которые используются для гражданских перевозок и должны были выйти на маршрут.
«Пострадавших нет — в момент атаки в зоне поражения людей не было», — отметил он.
Балицкий также заявил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит оценить нанесённый ущерб.
Ранее сообщалось о повреждении резервуара для хранения зерна в Рыльске Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Удар повредил крышу объекта, однако обошлось без пострадавших.
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