ВСУ атаковали гражданские автобусы в Запорожской области

В Запорожской области в результате атаки ВСУ повреждения получили пассажирские автобусы. По словам губернатора Евгения Балицкого, никто не пострадал. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, целью атаки стали пассажирские автобусы, которые используются для гражданских перевозок и должны были выйти на маршрут.

«Пострадавших нет — в момент атаки в зоне поражения людей не было», — отметил он.

Балицкий также заявил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит оценить нанесённый ущерб.

Ранее сообщалось о повреждении резервуара для хранения зерна в Рыльске Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Удар повредил крышу объекта, однако обошлось без пострадавших.