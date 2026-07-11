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11 июля, 12:00

ВСУ атаковали гражданские автобусы в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

В Запорожской области в результате атаки ВСУ повреждения получили пассажирские автобусы. По словам губернатора Евгения Балицкого, никто не пострадал. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, целью атаки стали пассажирские автобусы, которые используются для гражданских перевозок и должны были выйти на маршрут.

«Пострадавших нет — в момент атаки в зоне поражения людей не было», — отметил он.

Балицкий также заявил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит оценить нанесённый ущерб.

При атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом пострадали два человека
При атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом пострадали два человека

Ранее сообщалось о повреждении резервуара для хранения зерна в Рыльске Курской области в результате атаки украинских беспилотников. Удар повредил крышу объекта, однако обошлось без пострадавших.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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