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Регион
11 июля, 11:21

В Курской области ВСУ повредили резервуар для зерна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

В результате атаки украинских беспилотников на город Рыльск в Курской области повреждён резервуар для хранения зерна. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По данным главы области, в ходе удара повредилась крыша резервуара, но никто из людей не пострадал. Хинштейн также уточнил, что за последние сутки Вооружённые силы Украины атаковали регион 16 раз с использованием дронов со взрывными устройствами и 145 раз применили артиллерию по отселённым районам.

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Ранее сообщалось, что за последние сутки средства ПВО сбили 445 беспилотников, две управляемые авиабомбы и две крылатые ракеты большой дальности. Сначала спецоперации общие потери Украины, как сообщается, составляют 673 самолёта, 284 вертолёта, более 178 тысяч БПЛА, а также значительное количество бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

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Анастасия Никонорова
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