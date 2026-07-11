За последние сутки российская система ПВО нейтрализовала 445 беспилотников, две авиабомбы и две дальнобойные ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

По актуальным данным Минобороны, с начала спецоперации общие потери украинской стороны составили 673 самолёта, 284 вертолёта, свыше 178 тысяч БПЛА, а также десятки тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

Также сообщалось, что за минувшие сутки российские войска освободили населённый пункт Бачевск в Сумской области. Этот результат был достигнут благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».