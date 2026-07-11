За минувшие сутки российские войска освободили населённый пункт Бачевск в Сумской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, этот результат был достигнут благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».

Ранее бойцы ВС РФ разгромили элитный батальон ВСУ «Чёрные соколы» в Сумской области. За последнюю неделю украинская армия потеряла там заместителя командира роты. Также погиб командир взвода тяжёлых ударных дронов Иван Трембовецкий.