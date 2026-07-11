Бойцы группировки «Север» заняли Бачевск в Сумской области
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За минувшие сутки российские войска освободили населённый пункт Бачевск в Сумской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
Согласно заявлению ведомства, этот результат был достигнут благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».
Ранее бойцы ВС РФ разгромили элитный батальон ВСУ «Чёрные соколы» в Сумской области. За последнюю неделю украинская армия потеряла там заместителя командира роты. Также погиб командир взвода тяжёлых ударных дронов Иван Трембовецкий.
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