Элитный батальон беспилотных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Чёрные соколы» утратил боеспособность во время боёв в Сумской области. Эту информацию подтвердили в российских силовых структурах.

«Фактически утратил боеспособность 238-й отдельный батальон беспилотных систем «Чёрные соколы» 8-го корпуса десантно-штурмовых войск», — приводит комментарий силовиков РИА «Новости».

Подразделение действовало в Сумской области. За последнюю неделю украинская армия потеряла там заместителя командира роты. Также погиб командир взвода тяжёлых ударных дронов Иван Трембовецкий.

Изначально Трембовецкий трудился редактором на украинских телеканалах ТЕТ и «2+2». С 2014 года он воевал в Донбассе. Позже он несколько лет служил в подразделениях Главного управления разведки Украины.

«Командир роты Владимир Шевченко сбежал на похороны националистов и пожаловался в соцсетях на утрату боеспособности батальона», — пояснил источник.

Ранее двое колумбийских наёмников, которые воюют на стороне ВСУ, заявили о раскаянии. Они призвали соотечественников не повторять их ошибку. Один из них — Оскар Боканегра Мартинес — сообщил, что командиры отправляют их на «самоубийственные задачи», а самих наёмников держат как арестантов.