Двое колумбийских наёмников, воюющих на стороне ВСУ, заявили о раскаянии и призвали соотечественников не повторять их ошибку. Об этом пишет портал Cronista со ссылкой на их публикации в соцсетях. Один из них — Оскар Боканегра Мартинес — сообщил, что командиры отправляют их на «самоубийственные задачи», а самих наёмников держат как арестантов.

«Если мы не будем подчиняться, нас убьют. Мы голодаем... Пожалуйста, не приезжайте сюда. Нам нужна помощь, чтобы нас отсюда вытащили», — приводят СМИ их слова.

Президент Колумбии Густаво Петро заявлял, что 7 тысяч его соотечественников бессмысленно гибнут на Украине, и подчёркивал, что страна не хочет быть «экспортёром смерти». В марте 2026 года Колумбия ратифицировала Международную конвенцию против вербовки наёмников.

Латиноамериканцев, как правило, заманивают обещаниями высоких гонораров, но на деле они сталкиваются с плохим отношением командования, нередко гибнут, а их родственники не получают обещанных компенсаций.

Ранее сообщалось, что группа иностранных наёмников, говорящих на испанском языке и воюющих на стороне Вооружённых сил Украины, полностью отказалась от выполнения поставленной перед ними боевой задачи в районе населённого пункта Петро-Ивановка, расположенного в Харьковской области. Вместо этого они приняли решение отойти вглубь украинской территории, подальше от линии фронта.